È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un giovane automobilista che lunedì sera era rimasto intrappolato con la sua automobile nel sottopasso di strada Dormigliosa, il tratto di strada che passa sotto la linea ferroviaria, ovvero il confine tra i territori comunali di Latina e Sermoneta. In seguito alle piogge intense dell'altro giorno, che si sono aggiunte alle precipitazioni dei giorni precedenti, il sottopasso si è stato invaso dall'acqua che ha superato il metro d'altezza. Una condizione d'emergenza che si è aggravata in fretta: un giovane automobilista che proveniva dal lato di Latina Scalo, per intenderci da via delle Industrie, ha imboccato il sottopasso senza rendersi conto che il livello della pioggia non era agevole per il passaggio di un normale veicolo ed è rimasto bloccato nel bel mezzo del tratto che passa al di sotto della ferrovia.

Sono stati secondi d'angoscia quelli vissuti dal ragazzo, che ha fatto in tempo ad aprire il finestrino per uscire dall'abitacolo e raggiungere il tetto dell'auto, prima che l'interno della vettura potesse riempirsi d'acqua. Nel frattempo aveva chiesto aiuto al 112 consentendo ai Vigili del Fuoco di Latina di intervenire prontamente con un gommone e operatori dotati di tuta per l'autoprotezione in ambiente acquatico, per metterlo in salvo.