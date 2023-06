Gli inquilini di un condominio di via Ulpiano, in pieno centro a Latina, vivono da due mesi una situazione di disagio che costituisce anche uno sperpero di risorse pubbliche. Dalla metà di aprile infatti hanno iniziato le operazioni di individuazione di una falla nella tubazione che collega la rete idrica cittadina alle loro utenze, ma non sono ancora riusciti a portare a termine l'operazione di riparazione perché il gestore Acqualatina non ha ancora fornito l'assistenza necessaria.

Si tratta in realtà di un passaggio formale, ma finora la società ha sempre mancato gli appuntamenti fissati con l'amministratore del condominio per l'operazione di chiusura della tubatura, necessaria a portare avanti i lavori di riparazione del guasto. La falla si è creata all'interno del cortile condominiale, lungo il pezzo di tubo che dalla strada porta l'acqua all'autoclave da cui poi partono le diramazioni che raggiungono ciascuno dei venti immobili suddivisi in due palazzine. Quindi il guasto si trova prima dei contatori, ma le prime operazioni di scavo non hanno ancora consentito di individuare il guasto. E intanto l'acqua fuoriesce senza sosta, creando uno spreco che oltretutto viene addebbitato all'utenza tutta. Il condominio intende riparare il guasto a spese proprie, ma prima il gestore deve assicurare la chiusura della condotta secondaria