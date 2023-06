Non c'è stato nulla da fare, purtroppo, per un turista di nazionalità greca deceduto a seguito di un malore mentre era in vacanza a Sabaudia. Il corpo senza vita dell'uomo, di 58 anni è stato rinvenuto ieri nella camera dell'hotel dove alloggiava solo da alcune ore. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto la porta sarebbe stata aperta dal personale della struttura ricettiva perché l'uomo, che si trovava con un gruppo di connazionali, non rispondeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo il 58enne era già deceduto. Sono seguiti poi gli accertamenti da parte del medico legate e dei Carabinieri di Sabaudia. Il 58enne sarebbe deceduto a seguito di un malore. In un primo momento, nella fase degli accertamenti, pare che fosse stata valutata l'ipotesi che un pizzico di insetto, riportato prima di raggiungere la struttura ricettiva a Sabaudia, potesse essere la causa del malore. Al momento tuttavia non ci sarebbero riscontri rispetto questa ipotesi.