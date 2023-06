Singolare incidente stasera in corso della Repubblica, all'interno della zona pedonale del centro di Latina, dove un uomo di 80 anni circa, originario di Catanzaro, ha oltrepassato il varco di accesso, centrando in pieno le barriere in cemento. In seguito all'impatto, la vettura è finita sopra a uno dei "panettoni" testando in bilico. Il conducente, in evidente stato confusionale, è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del pronto intervento sanitario, rifiutando il trasporto in ospedale. Ai poliziotti della Squadra Volante ha detto di non essere pratico del centro di Latina.