Gli uffici pubblici di Comune e Provincia di via Umberto I sono finiti al centro di due incursioni notturne che tornano a mettere in luce la vulnerabilità di alcune strutture del capoluogo. I due episodi non sono proprio compatibili per modalità, ma sembrano comunque riconducibili alla stessa finalità, sebbene all'interno del Palacultura, lo stesso complesso che ospita i due teatri comunali, ignoti ieri notte hanno danneggiato la sala conferenze, principalmente svuotando gli estintori, oltretutto mettendo a rischio l'integrità dei marmi, esposti all'azione corrosiva della schiuma.

Il primo raid risale a due notti fa, quando i ladri si sono introdotti facilmente nel cortile della sede della Provincia proprio in via Umberto I, all'angolo opposto con via Leonardi rispetto al Palacultura. I soliti ignoti si sarebbero limitati a forzare un furgone dell'ente locale per rubare le attrezzature da lavoro conservate all'interno, qualche trapano e altri oggetti di modesto valore.