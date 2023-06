E' fissata per il 29 settembre davanti al giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, l'udienza che vede imputato un giovane di 25 anni del capoluogo, accusato di omicidio stradale per la morte di Clarissa Trombin 21 anni di Latina. Era deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Epitaffio, tra il capoluogo e Latina Scalo la notte del 6 marzo del 2022. L'auto su cui viaggiavano i due ragazzi, una Lancia Y, era finita contro un albero e per Clarissa, nonostante ogni tentativo di strapparla alla morte non c'era stato niente da fare. Una volta conclusi tutti gli accertamenti investigativi, era stato il pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell'inchiesta, a chiedere il giudizio per il conducente della Lancia Y, difeso nel procedimento dall'avvocato Marco Ferri.

In base ai riscontri l'auto che dallo Scalo andava verso il capoluogo procedeva ad una velocità oltre il limite consentito. E' emerso dagli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che il conducente del veicolo guidava in uno stato di alterazione per l'assunzione di alcol, dalle analisi è venuto alla luce che aveva un tasso leggermente superiore al consentito. Gli investigatori avevano eseguito anche un accurato sopralluogo dove era avvenuto l'incidente.