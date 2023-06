I ladri "meccanici" continuano a colpire nella zona di Latina con preoccupante frequenza. Ieri notte hanno depredato diverse vetture, anche nel centro città, portando via i pezzi di ricambio di cui avevano bisogno, soprattutto fanali e paraurti anteriori, ma anche pezzi dell'abitacolo come computer di bordo e plancia. Un'escalation interminabile che non sembra conoscere la parola fine e si trascina ormai da diverse settimane. I ladri colpiscono di notte, prendendo di mira soprattutto costosi suv, ma non solo, in base alle richieste del mercato nero dei pezzi di ricambio. Con la stessa facilità e abilità razziano sia le vetture parcheggiate in strada, che i mezzi in sosta nei cortili condominiali. Riescono sempre a muoversi senza destare l'attenzione di chi dorme.



«In questura ero uno dei tanti soggetti in fila per sporgere denuncia per fatti analoghi e la riposta delle forze dell'ordine è stata purtroppo una semplice presa d'atto - si sfoga il proprietario di uno delle vetture depredate nelle scorse notti - Con ogni probabilità gli organici limitati non consentono una costante e capillare attività di controllo sul territorio, ma si è arrivati ad un punto in cui è necessario intervenire in qualche modo, forse ricorrendo all'aiuto del Ministero della Difesa. Conosco persone che hanno subito furti almeno in tre diverse occasioni negli ultimi sei mesi e che ovviamente iniziano a temere per l'incolumità della propria famiglia, dato che alcuni episodi si sono verificati all'interno delle proprie abitazioni».