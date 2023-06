È di tre persone ferite in modo lieve il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Latina sulla strada Monti Lepini all'altezza di via Trasversale. Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia, una Opel, una Peugeot e una Panda che si è ribaltata, sono entrate in collisione. L'impatto è stato violento. Due persone sono state trasportate in ospedale al Santa Maria Goretti, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina.