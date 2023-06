La Questura di Latina nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno 2023, ha denunciato in stato di libertà due persone, M. C. classe 1970 originario della Provincia di Napoli e L. V. G. classe 1988 originario della Provincia di Frosinone, in quanto trovati in possesso, rispettivamente, di chiavi alterate e grimaldelli e di strumenti atti ad offendere.

I poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno notato i due soggetti che si aggiravano, con fare sospetto, nei pressi di alcune auto in sosta nel centro cittadino. I due uomini, alla vista della pattuglia della Polizia, hanno cercato di dileguarsi ma sono stati immediatamente raggiunti e controllati dagli Agenti.

I sospetti sono stati poi confermati dal rinvenimento di un coltellino con punta acuminata e di arnesi idonei a scassinare le serrature. Alla luce di tali evidenze entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e, inoltre, il Questore di Latina ha ritenuto applicare nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno con foglio di via obbligatorio da Gaeta.