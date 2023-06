Hanno visto un'auto in corsa che lanciava un cane, abbandonandolo sulla Pontina, all'altezza di Latina al chilometro 68.

La segnalazione è arrivata ieri pomeriggio dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali sezione di Latina e provincia. Il grave episodio dalle modalità estremamente brutali, è avvenuto nel tardo pomeriggio quasi all'altezza di via Zani.

L'auto transitava in direzione nord e una persona che era a bordo ha lanciato l'animale trovato morto sul ciglio della strada. Qualcuno ha chiamato immediatamente l'Organizzazione offrendo particolari. E' un episodio che ha suscitato grande rabbia. L'animale a quanto pare non ha il chip. In molti quando hanno appreso la notizia, hanno ripensato al cane Lucky gettato in un cassonetto a Latina alcuni anni fa.