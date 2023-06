Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, lui era alla guida di un monopattino quando è stato investito da un'auto scura a quanto pare un'utilitaria secondo le indagini, condotta da una donna. Lei - in base ai riscontri raccolti - è scesa dal'auto, ha spostato il monopattino, ha visto le condizioni del ferito e poi è andata via. L'auto che proveniva da via San Francesco si è immessa all'altezza del rondò nello stesso momento in cui arrivava il monopattino.



E' successo a Latina all'ingresso orientale della città, all'altezza della rotonda del Piccarello, in un punto nevralgico del capoluogo. Subito è scattato l'allarme al numero di emergenza e in un primo momento sembrava che si trattasse di un codice della massima urgenza, le condizioni del conducente del monopattino all'apparenza sembravano gravi. Il giovane, un ragazzo del 1996 originario del Bangladesh, è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, fortunatamente il quadro clinico non sembra gravissimo.



I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale di Aprilia. Si cerca di risalire alla responsabile dell'incidente che non si è fermata ed è andata via facendo perdere le tracce. Gli accertamenti sono coordinati dal dirigente della Polizia Stradale di Latina Gian Luca Porroni.