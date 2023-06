«Signora scusi mi è caduto l'orecchino sul suo terrazzo, sono al piano di sopra sto facendo le pulizie dalla signora sopra di lei, mi può aprire?». Sembrava una cosa normale come tante: una donna educata che chiede ad un'anziana di aprire la porta per recuperare un oggetto che le è caduto. In realtà era una trappola.

La vittima ha aperto e a quel punto la donna ha iniziato con grande persuasione a parlare e a distrarre la preda che aveva lasciato la porta socchiusa. L'episodio è accaduto in via Helsinki a Latina in un appartamento dove la vittima, una 87enne, vive. Una volta che la truffatrice ha conquistato la fiducia della signora, una complice è salita e si è diretta nella camera da letto dove ha preso oggetti preziosi, oro e coralli. In una manciata di minuti il colpo era fatto. C'è una cosa particolare emersa, la donna entrata con la scusa di recuperare l'orecchino sul terrazzo, ha detto all'anziana che sarebbe partita. «Guardi, mi fido di lei perchè so che è una signora onesta, dove ha la cassaforte? Devo partire e voglio lasciare l'oro e altri oggetti preziosi a lei va bene?». Non è stato il primo caso, sempre nello stesso stabile a segno un raggiro analogo.