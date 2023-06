Da un paio di giorni stava pensando di evadere dal carcere di Latina. Non lo ha detto a nessuno. Zero. Neanche una confidenza. Voleva andare a Roma dalla fidanzata e dal figlio. E' questo quello che ha dichiarato Dahy Ehab Mahrous Abouelela, 22 anni, egiziano, evaso dalla casa circondariale di via Aspromonte a Latina domenica pomeriggio poco prima delle 15. Lo hanno ritrovato 48 ore dopo a Roma nel corso di una operazione congiunta.

Ha approfittato dell'ora d'aria per portare a termine il suo piano.



Nei giorni scorsi si è svolta la convalida in Tribunale a Roma e alla fine il giovane è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli. Ha riferito comunque che ha fatto tutto da solo. «Non mi ha aiutato nessuno», ha dichiarato, aggiungendo di essersi arrampicato sul muro grazie a qualche crepa, trovando sulla parete piccoli appoggi che gli hanno permesso di salire e ritrovarsi all'esterno della casa circondariale di Latina. Il giovane è difeso nel procedimento dall'avvocato Ferretti. A breve sarà fissato il processo per direttissima in Tribunale a Latina a seguito dell'incompetenza territoriale sollevata in aula sia dall'accusa che dalla difesa. A Roma il magistrato aveva convalidato l'arresto inviando gli atti in piazza Bruno Buozzi. Lo scorso marzo il giovane era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e al termine dell'audizione il gip aveva disposto la detenzione in carcere. Prima di arrivare nel capoluogo aveva vissuto a Ferentino e a Roma. L'arresto era scattato martedì in flagranza per il reato di evasione.