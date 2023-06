Pericolo sfiorato stamattina nel centro abitato si Borgo Grappa dove un grosso ramo è caduto sulle automobili in sosta nel parcheggio lungo la strada Litoranea, nella piazzetta al centro della frazione del lido di Latina. All'interno di una delle vetture sedeva un uomo, un commerciante della zona, che ha sentito i rumori del tronco che iniziava a spezzarsi e ha fatto in tempo a scendere dell'abitacolo prima che il grosso ramo cadesse. Un episodio che si poteva evitare, secondo i residenti di Borgo Grappa, che da anni invocano la messa in sicurezza dei pini che svettano al centro del borgo. Sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di verifica della stabilità dell'albero.