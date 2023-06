E' stato effettuato ieri l'esame autoptico sulla salma del 58enne di nazionalità greca deceduto a seguito di un malore mentre si trovava in un hotel a Sabaudia. Nel corso dell'esame, eseguito dal medico legale Alessandro Mariani su disposizione del pubblico ministero Simona Gentile, sono stati effettuati dei prelievi, i risultati arriveranno entro sessanta giorni.

Il corpo senza vita del 58enne è stato rinvenuto mercoledì mattina dal personale dell'albergo, avvisato dai colleghi dell'uomo preoccupati perchè non rispondeva.

Purtroppo i sanitari del 118 giunti sul posto in pochi minuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I Carabinieri di Sabaudia hanno quindi avviato una serie di accertamenti raccogliendo anche alcune testimonianze. In questa fase si è delineata l'ipotesi che il malore fosse stato la conseguenza di un pizzico, forse di ragno riportato dal 58enne presumibilmente il giorno prima del decesso, quando ancora non aveva raggiunto la struttura ricettiva. Una ipotesi contenuta anche nell' informativa dei Carabinieri di Sabaudia inviata poi in Procura. Per questo è stato stabilito di effettuare l'autopsia. Solo attraverso gli esami si potrà stabilire con certezza se il pizzico può in qualche modo avere provocato la morte del 58enne o se il malore sia riconducibile ad altri fattori.