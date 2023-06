Due feriti sono stati trasferiti in ospedale con ferite e lesioni apparentemente non gravi. Risulta invece un soggetto ancora incastrato tra le lamiere del furgone finito contro il mezzo pesante

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio lungo via Nettuno, alle porte di Cisterna, che ha visto coinvolti un furgone, un camion ed una vettura. Al momento la strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

