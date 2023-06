Nel grave incidente verificatosi poco dopo le 14 lungo via Nettuno, alle porte di Cisterna, oltre a due feriti c'è anche una vittima. Risulta infatti essere deceduto l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del furgone che guidava e che si è schiantato contro un mezzo pesante.

Sul posto, dove la circolazione è stata completamente bloccata in entrambi i sensi, si attende di capire chi tra Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia stradale, dovrà effettuare i rilievi in attesa dei quali, non è possibile spostare il corpo della vittima. Secondo le prime informazioni, la vittima, un uomo residente a Cisterna, sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono arrivati alcuni suoi parenti.ni suoi parenti.