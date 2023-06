E' stata rinviata al 20 ottobre davanti al gup del Tribunale Giuseppe Cario l'udienza preliminare che vede imputata Annalisa Muzio, Assessore all'Urbanistica del Comune di Latina, nei cui confronti viene ipotizzato il reato di omicidio stradale a seguito di un incidente stradale in cui era morto Giorgio Pedaci, 75 anni, un pedone di Latina. La tragedia era avvenuta nel settembre del 2021, durante la campagna elettorale per le elezioni che si sarebbero svolte di lì a qualche giorno. La Muzio era candidata a sindaco.

In base a quanto ricostruito dai Carabinieri che avevano condotto i rilievi, la Muzio alla guida di una Range Rover aveva investito il pedone all'altezza del Park Hotel a Latina, l'uomo si trovava a pochi metri dalle strisce pedonali ed era deceduto a causa del violento impatto con il suv. Sono due le richieste di costituzione di parte civile. Subito dopo l'impatto la conducente del veicolo si era fermata per prestare i soccorsi ed era rimasta sotto choc per l'accaduto. In base ai primi riscontri l'uomo era a piedi, all'altezza di una piccola insenatura dove spesso si trovano dei venditori ambulanti, e la vettura che procedeva dal Piccarello verso Borgo San Michele, ha investito il pedone caduto a terra e che ha sbattuto violentemente la testa.