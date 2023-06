Due adolescenti del capoluogo sono stati rapinati nel giro di poche ore nel centro di Latina, derubati degli smartphone in circostanze del tutto simili, probabilmente riconducibili agli stessi banditi o magari al medesimo sodalizio criminale. Il primo episodio si è consumato nel pomeriggio all'interno della stazione degli autobus, mentre la replica si è consumata in tarda serata nel parco Falcone e Borsellino: il comune denominatore è appunto la refurtiva, gli smartphone che le vittime stringevano tra le mani, ma a ricorrere sono anche le descrizioni degli scippatori, in entrambi i casi due uomini, presumibilmente nordafricani stando alle descrizioni.