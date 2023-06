Il parco San Marco è uno degli angoli di verde più apprezzati e vissuti della città e il laghetto ne è certamente un simbolo. Ma l'opera di risanamento che ha consentito di restituire la grande area verde alla città non può bastare, perché l'assenza di manutenzione sta mettendo a rischio lo straordinario habitat che si è creato all'interno della fontana scenica. Da troppo tempo infatti è fuori uso il sistema di ricircolo dell'acqua e l'ecosistema del laghetto è in evidente affanno, come testimonia la lenta moria di pesci.

Alcuni cittadini che frequentano assiduamente il parco San Marco negli anni si sono adoperati per assistere gli animali che popolano l'area, anche predisponendo un tubo di gomma per rifornire d'acqua fresca lo specchio d'acqua utilizzando una delle fontanelle, ma l'avventata idea di qualcuno di formalizzare un esposto contro quella forma sovversiva di mantenimento dell'habitat, ha piombato nuovamente nello sconforto i volontari per le sorti del laghetto. Se l'acqua non dovesse essere ossigenata correttamente, a rischio ci sarebbe l'intero microcosmo di animali, tenendo conto che all'interno della fontana ci sono una colonia di tartarughe d'acqua, anatre, ma c'è anche una rigogliosa flora, come le ninfee che in questi giorni hanno fiorito. A nulla serve che vengano ripristinati gli schizzi della fontana, ma è necessario un intervento per ripristinare il riciclo dell'acqua, assicurando che l'impianto comunque non sprechi la preziosa risorsa idrica.