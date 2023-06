Poteva finire in tragedia l'investimento da parte di un'auto di un'anziana signora che intorno alle 13 stava attraversando via Roma sulle strisce pedonali proprio di fronte la sede centrale delle Poste di Terracina. Forse una disattenzione alla base dell'incidente che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per l'anziana subito trasportata in ambulanza all'ospedale Fiorini con una sospetta frattura a un femore.