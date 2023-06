E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio in via Appia a Scauri. A riportare la peggio un giovane che era in sella da una moto di grossa cilindrata, che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro una Fiat Panda, la cui conducente non ha riportato conseguenze. Il ferito, invece, dopo i primi soccorsi da parte del personale del 118, è stato trasferito in eliambulanza in un più attrezzato nosocomio romano.