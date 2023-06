Perde il controllo della propria vettura e si schianta contro il cancello il muro di un'abitazione privata. È un ragazzo di 23 anni residente in città il giovane conducente rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto dopo cena lungo via guardapasso alle porte di Aprilia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia (oltre al personale di Damacar per la pulizia della strada) il giovane che proveniva dalla zona Isole arrivato all'incrocio con via Toscanini si sarebbe trovato davanti una vettura che ha invaso la sua corsia per svoltare a sinistra, e nel tentativo di evitarla ha perso il controllo della sua vettura andandosi a schiantare prima contro il muro e poi contro il cancello di un'abitazione privata. Gli agenti di Viale Europa, come da prassi, hanno richiesto le analisi del sangue del giovane automobilista. Sul posto si sono portati numerosi residenti che per l'ennesima volta hanno denunciato lo Stato di gravi pericoli in cui sono costretti a vivere quotidianamente lungo una strada in cui Raramente vengono rispettati i limiti di velocità. Da tempo infatti gli abitanti chiedono all'amministrazione comunale un intervento serio che sia il posizionamento di un semaforo all'incrocio tra via guardapasso e via Toscanini oppure dei dossi. Ma la richiesta più importante che avanzano da anni, è quella di istituire il senso unico in qualsiasi direzione