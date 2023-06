Un'altra rapina è stata messa a segno venerdì sera a Latina, ma rispetto agli ultimi precedenti in questo caso la posta in palio era più alta, come la caratura criminale di chi ha consumato il colpo. Un episodio da incubo per un promoter finanziario che vive nel capoluogo, derubato del Rolex sotto la minaccia di una pistola. A tenerlo sotto tiro sono stati due banditi piombati dal nulla a bordo di una moto: il piano dei due sconosciuti è scattato in serata in una traversa isolata nella lottizzazione Cucchiarelli. I Carabinieri della Compagnia di Latina si stanno occupando del caso e sono già sulle loro tracce, setacciando i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza installate nel circondario.