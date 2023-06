Era uscita di casa per andare a correre in via del Lido a poca distanza dalla pista ciclabile. Ha incontrato un ragazzo che conosceva di vista. Sembrava gentile all'inizio, anche lui in tenuta ginnica e le ha detto: «Corriamo insieme invece che da soli? Ti va?». E' stato l'approccio. E poi la scusa. «Mi aiuti ad andare a prendere le scarpe qui vicino?». In realtà era una trappola: ha portato la ragazzina, una minore all'epoca dei fatti, in un posto isolato e ha iniziato a toccarla nelle parti intime, le ha dato dei baci. La ragazzina è riuscita a divincolarsi e a scappare ed è andata a casa. I fatti avvenuti nel luglio del 2021 sono stati materia di una indagine della Squadra Mobile. Sul registro degli indagati è finito un 29enne nato in provincia di Latina ma che vive all'estero indagato a piede libero, il reato ipotizzato è violenza sessuale, aggravata dalla minore età della parte offesa. A quanto pare nei confronti del ragazzo viene contestato anche un altro fatto: in questo caso la vittima è un'altra minore anche lei palpeggiata nelle parti intime.