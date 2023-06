Sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri e un'ambulanza del 118 ieri in tarda mattinata, poco dopo le 12 in pieno centro in via Don Morosini, a due passi da piazza del Mercato. Un ragazzo di origine egiziana che vive a Latina, è stato aggredito da uno straniero, un nordafricano. A quanto pare la scintilla dell'aggressione sarebbe stata innescata da futili motivi. Il giovane egiziano ha iniziato a discutere con il suo aggressore e nel giro di pochi istanti la situazione è diventata incandescente e alla fine è stato colpito a pugni da un uomo che poi ha fatto perdere le tracce. L'episodio si è consumato sul marciapiede, a poca distanza dalla circonvallazione e i due poi si sono spostati a ridosso dei giardini di via Don Morosini. Sono stati alcuni testimoni ad allertare i Carabinieri e una ambulanza che ha soccorso il ferito. Era vigile e cosciente e ha riportato alcune contusioni lievi.