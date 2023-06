Risalire al responsabile del vile gesto avvenuto sulla Pontina, quando un cane è stato lanciato dal finestrino da un'auto che poi ha fatto perdere le tracce. Sull'episodio dalle modalità brutali e che ha suscitato indignazione, sono in corso accertamenti. «E' un gesto inqualificabile, vigliacco ed incommentabile, deve essere punito». E' questo quello che sostiene in una nota l'Associazione zampe che danno una mano Odv che ha presentato all'Anas la richiesta di acquisire i filmati delle telecamere su quel tratto di strada per risalire all'automobilista. E' quello che scrive in una nota l'avvocato Giada Bernardi del Foro di Roma, conosciuta anche come avvocato degli animali e Fondatore dello studio legale Giustizia animale. «Lanciare un cane dal finestrino di un'auto in corsa è un gesto orribile, compiuto da una persona senza scrupoli e socialmente pericoloso, che deve essere identificato e punito». L'associazione - come sostenuto dall'avvocato Bernardi - presenterà una denuncia contro ignoti per abbandono, maltrattamento ed uccisione di animale. «E' ora di smetterla con gli abusi perpetrati in danno di chi non ha voce».