Escono fuoristrada in moto all'altezza della semicurva dell'ultimo tratto della SS 156 dei Monti Lepini e finiscono la loro corsa dentro il giardino di una casa adiacente. Si tratta di una coppia di cinquantenni, residenti a Sezze Scalo, lui originario di Sezze, lei di Anagni. Stavano facendo ritorno a casa quando per ragioni ancora tutte da appurare, sarebbero usciti di strada rimbalzando contro il guardrail per poi finire sfracellati al suolo.

La donna I.O., madre di un adolescente, lotta tra la vita e la morte, la sua prognosi, fino a ieri sera non poteva essere dichiarata sciolta. Identica sorte per il compagno, M.D.R., le cui condizioni sono apparse subito assai critiche.

Questo il drammatico bilancio con cui si è concluso il primo sabato di sole, sulle strade dei Lepini.



Le condizioni della donna apparse subito molto gravi, hanno indotto i medici del Santa Maria Goretti, all'immediata asportazione di un rene e della milza, un intervento di parimenti delicatezza è stato eseguito per ridurre la pericolosa emorragia celebrale che l'ha ridotta in fin di vita. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri di Sezze che hanno effettuato i rilievi.