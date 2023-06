Un grave incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte a Latina, poco dopo le 3, all'ingresso della città. Per cause in fase di ricostruzione un giovane di 27 anni originario di Cisterna, alla guida di un T Max è rimasto ferito. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli investigatori.



A quanto pare si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'altra notte - una volta scattato l'allarme al numero di emergenza - è stata inviata un'ambulanza del 118 e i soccorritori hanno subito intuito la gravità della situazione. Il ragazzo voltato a terra, ha riportato gravi contusioni in diverse parti del corpo. All'altezza dell'incrocio tra via Nascosa e via del Lido, sono intervenuti gli agenti della Polizia della Squadra Volante per tutti gli accertamenti del caso.

A quanto pare la moto proveniva dal mare e procedeva in direzione del capoluogo pontino. A causa del quadro clinico molto grave, il ragazzo è stato portato con un codice della massima urgenza al Santa Maria Goretti di Latina; le condizioni sono serie e la prognosi è riservata.

Non è il primo incidente che si verifica all'altezza del rondò: in passato erano stati registrati anche altri incidenti molto gravi, quasi sempre autonomi e cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli.