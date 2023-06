Un intero marciapiede invaso dai rifiuti, proprio sotto le finestre delle abitazioni. Accade in via dei Volsci e la segnalazione arriva da una residente, che dice di "essere stanca di questa situazione". Accade infatti che al marciapiede di fronte ci sono invece i mastelli della raccolta differenziata, mentre davanti a queste abitazioni ci sono ancora i vecchi cassonetti, in quanto zona di confine in cui ancora non è iniziata la raccolta porta a porta.

"Tanti incivili arrivano in auto e gettano i sacchetti sul marciapiede. Così si creano questi mucchi di rifiuti", afferma la residente.