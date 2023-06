La zona delle autolinee si conferma terreno fertile per le baby gang e più in generale per le bande di rapinatori che prendono di mira i giovani derubandoli con violenza, ma un'indagine condotta dalla Polizia Locale per fare chiarezza su uno degli ultimi episodi ha consentito di ricostruire l'intera filiera della microcriminalità. Grazie anche al coraggio della vittima, che ha seguito i movimenti dei banditi in erba dopo essere stato taglieggiato, gli agenti hanno identificato e denunciato i tre autori minorenni di una rapina e sono risaliti anche al ricettatore, il titolare di un Compro Oro della zona che ha ritirato la refurtiva senza verificarne la provenienza, tantomeno identificare i venditori.