Questa notte è un'esplosione ha danneggiato la serranda di un negozio nel quartiere di Mola, quello della movida formiana. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno posto l'area in sicurezza, mentre sono ancora in corso le verifiche per stabilire che cosa esattamente abbia danneggiato la serranda del negozio, vale a dire se si tratta cioè di un ordigno o di materiale esplodente di altra natura. La pista degli inquirenti è quella del dolo. Indagano i carabinieri di Formia coordinati dalla Procura di Cassino