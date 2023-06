Penultimo atto ieri del processo per l'omicidio di Nicolas Giuroiu, il camionista romeno sequestrato e poi ucciso nel marzo del 2014 a Latina. L'agguato era avvenuto a Borgo Sabotino, vicino all'ex centrale Nucleare. Gli inquirenti della Dda contestano nei confronti dei fratelli Angelo e Salvatore Travali, l'aggravante delle modalità mafiose. Sono accusati di aver fornito un supporto ai fratelli Ranieri (il cui iter processuale è stato diverso), per il rapimento e l'omicidio.



Ieri pomeriggio in aula in Corte d'Assise in Tribunale è stato ascoltato uno degli ultimi testimoni, si tratta di un poliziotto della Scientifica di Latina che ha riferito in merito alle immagini relative ad un'auto una Smart su cui vi erano i due imputati e che avrebbe fatto da staffetta quando è avvenuto l'agguato, il pomeriggio dell'8 marzo del 2014. Il testimone ha risposto alle domande dell'accusa e della difesa e ha detto che l'unica elemento riguarda il colore bianco della fiancata. Alla fine il processo è stato rinviato al prossimo 25 settembre quando è prevista la requisitoria del pubblico ministero Luigia Spinelli e a seguire l'intervento delle parti civili. Poi il processo sarà calendarizzato per le arringhe del collegio difensivo, composto dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Italo Montini e Camillo Irace.