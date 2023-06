Un nuovo grave episodio si è consumato nel carcere di Velletri, dove un uomo affetto da problemi psichici ha ucciso il suo compagno di cella, il 43enne Marcos Schinco, originario di Latina di origini brasiliane. E' accaduto lunedì sera, al culmine di una lite tra i due. L'uomo ha ucciso Schinco mentre dormiva, inutile l'intervento dei poliziotti della penitenziaria.

A denunciare l'episodio il sindacato: "La situazione è allarmante", il commento di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria.

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: "Quanto accaduto nel carcere di Velletri deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la Polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio durante l'espletamento del proprio servizio.

Il disagio mentale, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri, dove non ci sono persone preparate per gestire queste problematiche, mancano strutture adeguate e protocolli operativi".