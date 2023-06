A San Valentino l'ultimo saluto a Rocco Di Maria. Nella chiesa del quartiere più popolato di Cisterna si è svolto ieri pomeriggio il funerale del 62enne, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Nettuno.

Familiari, amici e conoscenti si sono stretti intorno ai cari del defunto in occasione della funzione religiosa. Durante la cerimonia funebre, il parroco della chiesa ha ricordato la vita di Rocco e ha offerto parole di conforto ai presenti, esprimendo la vicinanza della comunità alla famiglia in questo difficile momento.



L'incidente che ha portato alla morte di Rocco Di Maria ha lasciato sgomento e incredulità nella comunità di Cisterna, dove era molto conosciuto. Un cuscino di fiori sulla bara e una maglia dell'Inter, la squadra del cuore del 62enne. I familiari al posto dei fiori hanno chiesto di fare delle donazioni. La salma all'uscita della chiesa è stata omaggiata in modo composto: in silenzio i presenti hanno preso parte alla benedizione del feretro da parte del parroco prima dell'ultimo viaggio verso il camposanto di Cisterna.



«La morte di Rocco è un drammatico ricordo di quanto sia importante rispettare le regole della strada e guidare in modo responsabile. La comunità di Cisterna continuerà a ricordarlo e a onorare la sua memoria, nella speranza che tragedie come questa non accadano mai più», sono state ieri le parole del responsabile dell'Associazione familiari e vittime della strada al termine della funzione religiosa.