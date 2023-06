Un malore gli è stato fatale mentre faceva il bagno nel mare di San Felice Circeo, davanti a un tratto di spiaggia libera. Vani tutti i tentativi effettuati dagli operatori sanitari del 118 per salvare la vita a un 73enne di nazionalità argentina che è spirato sulla battigia circa una mezz'ora fa. Utilizzato anche il defibrillatore per cercare di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, guardia costiera e gli agenti della polizia locale.

