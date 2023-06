Momenti di concitazione stamattina lungo corso Matteotti, in pieno centro, per un tentativo di scippo andato a vuoto, sventato dalla vittima di turno, una donna di 76 anni. È successo sul marciapiede nel tratto compreso tra l'incrocio con via Oberdan e piazza del Popolo, dove un uomo in bicicletta si è avventato contro la donna per strapparle la catenina d'oro dal collo. La vittima ha subito reagito, costringendo il bandito a mollare la presa per scappare, prima di attirare l'attenzione dei passanti. Tutto è durato una manciata di secondi, poi la donna è stata soccorsa da un'ambulanza, comunque senza particolari conseguenze. Per le ricerche del fuggitivo e i primi accertamenti sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante.