Un rocambolesco incidente stradale si è registrato in via Romagnoli all'altezza dell'incrocio con viale Cervone e viale Le Corbusier, alle porte del centro di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, due auto sono entrate in collisione tra loro e in seguito all'impatto una delle due, una Smart Fortwo, si è ribaltata finendo sottosopra. Alla guida della city car sedeva una giovane donna che non ha riportato gravi conseguenze ed uscita dell'abitacolo da sola, ma ha richiesto comunque il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici del caso. Soccorso anche il conducente dell'altra vettura, una Fiat Punto, che non ha richiesto però il trasporto in ospedale. È stato necessario poi l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.