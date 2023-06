Incidente alle 19.30 nel centro di Aprilia, un ragazzo è caduto dal balcone di un'abitazione precipitando per diversi metri. Tutto è accaduto tra via Volturno e via Di Vittorio. L'uomo, gravemente ferito, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e poi sul posto è arrivata un'eliambulanza, sul luogo dell'incidente anche due pattuglie dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.