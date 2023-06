Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente che si è verificato stasera sulla Flacca, al confine tra i territori di Terracina e Monte San Biagio. Il bilancio dello scontro tra tre auto - una Golf, una Toyota Aigo e una Ford Fiesta - è di tre feriti che per fortuna non sembra abbiano riportato gravi conseguenze. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

