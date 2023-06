Mattina da incubo, quella di ieri, per una donna di 76 anni, aggredita in pieno centro da un bandito che ha cercato di strapparle la catenina d'oro dal collo. Un episodio inquietante, concluso con la fuga dello sconosciuto a mani vuote, che si è consumato a due passi da piazza del Popolo, lungo il marciapiede di corso Matteotti. Un'azione sfacciata, sulla quale sono in corso gli accertamenti della Polizia.

L'allarme è scattato poco dopo le 10 quando lo scippatore ormai stava già scappando, costretto alla fuga senza la refurtiva per la pronta reazione della vittima di turno. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il soggetto sarebbe piombato sulla donna in sella a una bicicletta, o meglio si sarebbe fermato dopo avere individuato il bersaglio giusto, nel momento a lui più congeniale, con la via di fuga spianata e pochi testimoni intorno.

Fatto sta che quando lo sconosciuto si è fermato per saltare addosso alla donna, cercando di strappare il girocollo, lei per tutta risposta ha opposto resistenza. Fatto sta che il bandito non è riuscito nell'intento, perché la catenina evidentemente ha resistito agli strattoni, e non ha avuto alternative alla fuga anticipata: l'uomo ha mollato tutto, ha ripreso la bicicletta ed è scappato, prima che qualcuno dei testimoni potesse raggiungerlo per bloccarlo. Nel frattempo era scattata la segnalazione al 112 e le pattuglie della Squadra Volante sono piombate in zona per le ricerche del fuggitivo, dopo avere raccolto una sua descrizione sommaria.