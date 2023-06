È stato necessario l'intervento di Carabinieri e soccorritori di un'ambulanza, nella tarda serata di lunedì, per placare uno straniero che aveva seminato il panico all'angolo tra via Umberto I e via Gramsci, a poca distanza da piazza San Marco. Si tratta di un cittadino romeno in evidente stato di alterazione psicofisica, completamente ubriaco, che si è trasformato improvvisamente in una furia, avventandosi contro i gruppi di giovani che la sera si ritrovano in quella zona. Erano da poco trascorse le 23 e sembra che lo straniero avesse anche impugnato un piccolo coltello a serramanico: all'arrivo dei carabinieri l'uomo aveva perso i sensi ed era riverso a terra, come sull'asfalto a debita distanza c'era anche l'arma. È stato poi necessario il trasporto in ospedale.