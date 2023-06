Scontro tra due auto a Terracina, all'incrocio tra viale Europa e via Friuli Venezia Giulia, e una Ford Puma finisce su un fianco ma senza gravi conseguenze per il conducente. Sul posto operatori sanitari del 118 e Polizia locale. Stando alle prime ricostruzioni, la Ford non si sarebbe fermata allo stop e l'altro mezzo che sopraggiungeva non avrebbe potuto evitare lo scontro.