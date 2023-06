Diciotto anni complessivi di condanna, dieci a uno e otto all'altro, inflitti dal giudice del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone a S.P. e K.H, i due cittadini di nazionalità indiana che ad ottobre del 2021 vennero arrestati dagli agenti del Commissariato di Terracina con l'accusa di aver violentato e poi ricattato una ragazza di 20 anni, anche lei di nazionalità indiana e loro coetanea, nel maggio del 2020. La giovane, come emerse dalle indagini, era stata aggredita e violentata in casa dai due ragazzi dopo che questi avevano fatto irruzione con il volto travisato dalle mascherine per la protezione contro il Covid-19. I due avevano anche filmato lo stupro per ricattare in seguito la ragazza minacciando di divulgare i filmati se li avesse denunciati. Un incubo che andò avanti per diversi mesi e che culminò con il tentativo della giovane, schiacciata dalla vergogna e dal timore di essere ripudiata dal suo compagno, di togliersi la vita.

S.P. e K.H., rintracciati uno in Veneto e l'altro a Fondi, vennero arrestati su ordine del gip del tribunale di Latina Mario La Rosa con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. A uno solo venne contestata anche la tentata estorsione.

L'operazione condotta dalla squadra Anticrimine del Commissariato di via Petrarca, all'epoca diretto dal vicequestore Irene Di Emidio, scattò all'esito di un'indagine durata oltre un anno - coordinata dal procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza - e all'indomani del giorno in cui la ragazza venne soccorsa in casa per aver ingerito delle sostanze chimiche, forse dei detersivi. Stando a quanto riscontrarono i poliziotti intervenuti, la ragazza era ormai sotto una costante pressione psicologica: dopo la violenza, aveva riconosciuto uno dei due giovani e lo aveva dichiarato. Di qui le minacce e i ricatti dei due coetanei che l'avevano sprofondata nell'abisso.