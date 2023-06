L'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci ha fatto da scenario all'ennesimo incidente stradale di una lunga serie. Nelle medesime circostanze di sempre, una Polo Volkswagen è sbucata dalla strada secondaria, urtando lateralmente una Up Volkswagen che si è ribaltata su un fianco in seguito allo speronamento, finendo contro una Mercedes Classe A parcheggiata sul lato destro della strada. Le persone che viaggiavano a bordo delle due vetture non hanno riportato particolari conseguenze, ma hanno richiesto comunque il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso per gli accertamenti medici. Intanto i residenti tornano a invocare interventi di messa in sicurezza dell'intersezione stradale, attraverso opere che possano consentire di segnalare l'incrocio e lo stop.