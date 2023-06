Incidente su via Litoranea a scontrarsi un'ambulanza e un trattore. L'incidente si è verificato nel territorio di Sabaudia all'incrocio con via della Lavorazione. L'urto è stato piuttosto violento tanto che l' ambulanza si è ribaltata su un lato. Un ferito è stato trasportato in ospedale. Ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia. Il tratto di litoranea compreso tra via della Lavorazione e Bella Farnia è stato chiuso al traffico. Sul posto i volontari Anc Sabaudia