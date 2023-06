Dovrà scontare 3 mesi di carcere un cittadino nordafricano di 44 anni sorpreso nel lontano 2002 a vendere cd in provincia di Latina. La storia arriva da un Comune della provincia di Pisa, Castelfranco di Sotto, dove l'uomo risiede da tempo e lavora regolarmente come operaio. Nel corso dell'iter per il rinnovo del permesso di soggiorno è emerso dai riscontri effettuati dalla Questura, il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Procura di Latina.

Un reato datato quello che gli sarebbe stato contestato e cioè la violazione dei diritti d'autore per cui ora dovrà però scontare quei tre mesi di carcere o in alternativa fare richiesta per servizi socialmente utili.