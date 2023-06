Un giovane di Latina è stato picchiato a sangue ieri notte, aggredito da un uomo che lo ha raggiunto sotto casa per consumare una brutale vendetta. Un vero e proprio agguato, costato alla vittima il trasferimento d'urgenza in ospedale col volto sfigurato e la mandibola fratturata. Un giallo sul quale il ragazzo ferito, V.E.F. di 24 anni, ha fornito una ricostruzione vaga e poco credibile: della vicenda si stanno occupando gli investigatori della Polizia col sospetto che dietro l'aggressione possa nascondersi altro. Stando ai primi accertamenti, il pestaggio si è consumato in via Londra, dove il malcapitato era appena rientrato con la compagna e il figlio piccolo.