Aggredito da cinque giovani alle autolinee che volevano impadronirsi dei suoi occhiali, riesce a difendersi grazie anche all'intervento dei passanti che hanno messo in fuga i malviventi e chiamato il 112. La Polizia, giunta sul posto, si è messa immediatamente alla ricerca del gruppo riuscendone ad individuare uno. Finisce in manette un ragazzo, accusato di tentata rapina avvenuta nella serata di martedì. Il giovane è stato condotto al carcere di Latina.

