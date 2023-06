Il piano della banda è scattato intorno alle 2 di ieri notte quando i ladri, tre uomini incappucciati, si sono presentati a bordo di una station wagon di colore bianco nel piazzale antistante al negozio di abbigliamento Sport85 di via Piave, alle porte di Latina.

Ieri notte una banda di ladri ha preso di mira la zona di Borgo Piave, mettendo a segno due azioni criminali nel giro di pochi minuti. Gli scassinatori hanno fatto ricorso a metodi rudimentali, ma efficaci, raccogliendo però un bottino inferiore alle loro aspettative, costretti oltretutto a battere in ritirata senza portare a termine la notte di scorribande, braccati dai Carabinieri della Compagnia di Latina che hanno sventato il secondo colpo della serie, avviando le ricerche dei fuggitivi.

